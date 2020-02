Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Encore des problèmes pour le Barça à cause de Neymar ?

Publié le 19 février 2020 à 11h30 par La rédaction

Près de 7 ans après, le transfert de Neymar à Barcelone continue de faire parler. Santos réclamerait actuellement une somme 4,5M€ au club catalan.

Le transfert de Neymar à Barcelone est décidément très flou. Ces dernières années, de nombreuses informations ont fuité faisant état de certaines falsifications dans les contrats entre Santos et le FC Barcelone. Initialement annoncé à hauteur de 57M€ par la direction du Barça, le transfert a ensuite été évalué à 83M€ par la justice espagnole. Toutefois, la note pourrait continuer de monter.

Barcelone n’aurait pas respecté un clause dans le contrat de Neymar