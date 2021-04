Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Manchester… Lionel Messi a les clés de son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 0h30 par Th.B.

Alors que le PSG et Manchester City en pinceraient pour le capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi aurait son destin entre ses mains et serait obligé de faire une grosse concession afin de prolonger au club culé.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Lionel Messi serait susceptible de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison si sa situation restait inchangée. Le PSG ou encore Manchester City seraient des options concrètes pour le sextuple Ballon d’or. Cependant, Joan Laporta travaillerait d’arrache pied pour que sa prolongation ait lieu. Le président du Barça aurait déjà démarché le clan Messi et attendrait le bilan financier de l’exercice afin de proposer une offre ferme au clan Messi. Sa priorité resterait une prolongation, mais tout se déciderait du côté d’un seul homme : Lionel Messi.

L’amour de Messi pour le Barça, la clé de sa prolongation ?