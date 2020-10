Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi vers le clap de fin à Barcelone ?

Publié le 7 octobre 2020 à 0h30 par La rédaction

Certaines révélations sorties en Espagne ces dernières heures pourraient marquer un tournant dans l’histoire de Messi à Barcelone. Analyse.

Présent sur le plateau d' El Chiringuito ce lundi soir, Eduardo Inda, le directeur d’ OK Dario , a lancé des révélations fracassantes sur le cas Lionel Messi : « Cet été, il y a eu un feuilleton dans lequel Messi a commis une erreur. Tout au long de ce feuilleton, Messi a attendu le soutien d'un joueur du Barça. Les jours ont passé et ce n'est pas venu. Il y a eu des joueurs qui étaient en faveur de l'Argentin, mais Messi attendait le soutien d'un symbole de Barcelone et ce n'est pas venu. Messi a une relation presque inexistante avec ce joueur, une relation absolument brisée. Messi ne lui pardonne pas que le soutien ne soit pas arrivé. Ce joueur, l'un des capitaines, c'est Gérard Piqué. Leo est furieux parce qu'il s'attendait à ce qu'il se mouille . »

La perte d’influence ?

Si cette information se confirme dans les prochaines semaines, cela pourrait marquer un tournant décisif dans l’histoire de Messi à Barcelone, alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat sans avoir prolongé pour l’instant. En effet, alors que le président Bartomeu, en conflit avec l’Argentin, a fait partir deux cadres proches de l’attaquant argentin (Vidal et Suarez), comme s’il cherchait à l’isoler, le fait qu’un autre ténor du vestiaire comme Piqué ne soutienne pas la star pourrait augmenter encore l’affaissement de son influence, et impliquer de manière quasi inéluctable son départ en fin de saison.