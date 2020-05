Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a déjà tout prévu pour son avenir !

Publié le 28 mai 2020 à 15h30 par A.C.

Cristian D’Amico, vice-président de Newell’s Old Boys, semble connaitre les plans d’avenir de Lionel Messi. Et l'attaquant argentin du FC Barcelone, dont le contrat court jusqu'en juin 2021, semble avoir d'ores et déjà programmé un retour au pays pour son prochain challenge.

Désormais âgé de 32 ans, Lionel Messi s’approche doucement mais surement du terme de sa carrière. Ainsi, les spéculations sont nombreuses au sujet de l'avenir de l'attaquant argentin, qui a jusqu'ici passé l'intégralité de sa carrière au FC Barcelone. Raccrochera-t-il les crampons sein du club blaugrana, son club de toujours ? Ou bien tentera-t-il l’aventure dans un autre championnat européen ? L'hypothèse qui revient le plus souvent est un possible retour en Argentine. Messi, qui n’a jamais joué dans le championnat argentin au cours de sa carrière, pourrait notamment porter les couleurs des Newell’s Old Boys, club de sa ville natale, où il a débuté tout jeune.

« S’il décide de quitter le Barça, Messi viendra à Newell’s »

Pour le vice-président de Newell’s Old Boys, il ne fait aucun doute que Lionel Messi pourrait arriver, si jamais il décide de quitter le FC Barcelone. « Ce que je sais, c’est que s’il décide de quitter le Barça, Messi viendra à Newell’s » a expliqué Cristian D’Amico, à Diario Olé . « Cela ne dépend pas seulement de nous. L’AFA (fédération argentine de football, ndlr) peut nous aider. Tapia (Claudio Fabian Tapia, l’actuel président de la fédération argentine, ndlr) est très ami avec Messi. Après, je n’ai pas de contacts avec Messi. Je ne souhaite pas le déranger ». En clair, Lionel Messi devrait opter pour un retour aux sources s'il décidait de claquer la porte du Barça dans un avenir proche. Toutefois, ce scénario ne risque pas de se produire dès cet été...

Messi parti pour continuer

En effet, comme l'a révélé Mundo Deportivo cette semaine, Lionel Messi n’aurait absolument pas l’intention de changer d'air et de quitter le FC Barcelone en 2020. Depuis plusieurs mois, l'existence d'une fameuse clause qui lui permettrait de mettre un terme à son contrat dès cet été fait couler beaucoup d'encre en Espagne. S'il décidait de la faire jouer, Messi pourrait alors quitter le club blaugrana pour la destination de son choix. Mais le média catalan annonce qu'il n'en sera rien pour cet été... Reste désormais à savoir si Messi, dont le contrat court jusqu'en juin 2021 avec Barcelone, partira donc gratuitement dans un an pour retour à Newell's.