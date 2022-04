Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski a les idées claires pour son avenir, mais…

Publié le 24 avril 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Engagé jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski souhaiterait écouter la position de ses dirigeants quant à sa prolongation de contrat avant de trancher pour son avenir et éventuellement rejoindre le FC Barcelone, très intéressé par sa venue cet été.

Et si Robert Lewandowski retrouvait Pierre-Emerick Aubameyang qu’il a connu au Borussia Dortmund l’espace d’une saison, mais au FC Barcelone ? Arrivé cet hiver libre de tout contrat en provenance d’Arsenal, Aubameyang est la nouvelle figure forte de l’attaque blaugrana. Cependant, comme cela a été répété ces derniers temps, le président Joan Laporta rêverait d’attirer un nouvel attaquant pour permettre à Xavi Hernandez de jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. Cependant, et ce bien que Robert Lewandowski se soit déjà renseigné sur la vie à Barcelone et au sein du Barça auprès de membres du vestiaire du club culé selon Fabrizio Romano, l’international polonais a une idée précise pour la suite des opérations.

Lewandowski a fixé ses priorités