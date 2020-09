Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme annonce sur cette piste défensive du Barça !

Publié le 29 septembre 2020 à 23h30 par Th.B.

Latéral gauche du SCO d’Angers, Rayan Aït-Nouri (19 ans) figure dans les petits papiers du FC Barcelone comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et son départ d’Angers est prévu selon le président du club angevin.

Depuis quelque temps désormais, le nom de Rayan Aït-Nouri prend de l’ampleur sur le marché des transferts. Le jeune latéral gauche de 19 ans évoluant au SCO d’Angers où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023 ne devrait pas s’éterniser au sein de la formation angevine et vivrait d’ailleurs ses derniers jours à Angers. L’Équipe a confié ce mardi que l’Atletico de Madrid susciterait un intérêt pour Aït-Nouri, bien que ses ressources financières et au niveau de son effectif soient limitées pour accueillir le Français. Le10sport.com vous a dévoilé le 27 septembre l’option FC Barcelone pour le joueur d’Angers. Sans ouvrir la porte à une destination particulière, le président du SCO a confirmé la tendance.

« Aït-Nouri partira, c’est certain »