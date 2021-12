Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier départ de l’hiver est déjà connu !

Publié le 9 décembre 2021 à 21h00 par A.C.

La déroute face au Bayern Munich en Ligue des Champions (3-0) a laissé des traces et plusieurs joueurs pourraient bien avoir disputé leur dernier match.

Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux comme Xavi, qui semblent déterminés à rebondir après un énorme échec. Tout de suite après l’élimination du FC Barcelone dès la phase de groupe de la Ligue des Champions, le technicien de 41 ans a tenu un discours tourné vers l’avenir et une toute nouvelle ère qui s’ouvre. « Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle phase » a déclaré Xavi. « Nous devons être beaucoup plus exigeants envers nous-mêmes. Je me sens responsable, je pensais qu'on pouvait le faire mais on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, une nouvelle phase commence et nous allons travailler très dur pour mettre le Barça là où il mérite d'être ». Cette nouvelle ère va notamment passer par un énorme ménage opéré au sein de l’effectif du Barça et plusieurs noms ont déjà filtré dans la presse espagnole.

Xavi ne veut plus de Dest