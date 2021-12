Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé agace le Barça !

Publié le 21 décembre 2021 à 14h00 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait bien filer entre les doigts de Xavi.

Dès son arrivée, Xavi a réclamé la prolongation d’Ousmane Dembélé aux dirigeants du FC Barcelone. Le problème, c’est que ce dossier traine depuis très longtemps déjà et la situation économique du club catalan n’aide en rien. Récemment, le directeur exécutif Mateu Alemany a annoncé que Dembélé souhaiterait poursuivre sa carrière au Barça, mais son agent semble avoir un tout autre avis. SPORT assure que Moussa Sissoko mettrait des bâtons dans les roues du Barça et pousserait son protégé vers la Premier League, où plusieurs clubs seraient disposés à le couvrir d’or.

Silence totale de l’agent de Dembélé