Mercato - Barcelone : Le Barça tente un coup inattendu en Premier League !

Publié le 5 mai 2022 à 14h00 par Arthur Montagne

Toujours en quête de renforts offensifs, notamment dans les couloirs, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Sergi Canós (25 ans) qui évolue à Brentford.

Après un mercato d'hiver très animé, le FC Barcelone devrait une nouvelle fois s'activer cet été. Xavi souhaite toujours attirer des renforts offensifs, notamment dans les couloirs. Et pour cause, alors que l'avenir d'Ousmane Dembélé, dont le contrat s'achève le 30 juin, est toujours incertain, il semble acté que le Barça ne lèvera pas l'option d'achat d'Adama Traoré, prêté cet hiver par Wolverhampton, et qui retournera donc en Angleterre en fin de saison. Pour le remplacer, les Catalans pourraient d'ailleurs encore piocher en Premier League.

Le Barça dans le coup pour Sergi Canós ?