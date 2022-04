Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare une nouvelle opération à la Frenkie De Jong !

Publié le 27 avril 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Après avoir convaincu Frenkie De Jong en se rendant à Amsterdam, le FC Barcelone pourrait bien répéter cette opération pour un nouvel objectif.

En 2019, le PSG pensait avoir raflé la mise avec Frenkie De Jong. Finalement, le FC Barcelone avait totalement réussi à inverser la tendance pour s’offrir les services du crack néerlandais à l’Ajax Amsterdam. Et pour les Blaugrana, ce qui avait fait pencher la balance en leur faveur, c’était un voyage de Josep Maria Bartomeu et d’une délégation barcelonaise afin de convaincre De Jong de rejoindre la Catalogne. Cela avait donc porté ses fruits et cette stratégie pourrait bien être réutilisée d’ici peu.

Après Frenkie De Jong, Lisandro Martinez ?