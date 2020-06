Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne lâcherait rien pour Lautaro Martinez !

Publié le 2 juin 2020 à 19h00 par Th.B.

Le FC Barcelone ferait de Lautaro Martinez sa grande priorité pour le mercato estival et se serait d’ailleurs déjà mis d’accord avec le joueur sur les bases d’un contrat. Il ne manquerait plus qu’à en faire de même avec l’Inter concernant l’indemnité du transfert.

Alors que le retour de Neymar s’annoncerait plus que compliqué à ce jour et avec la réalité économique actuelle, le FC Barcelone aurait focalisé toute son énergie sur le dossier Lautaro Martinez. Et le Barça serait très bien parti pour mettre la main sur le jeune international argentin de 22 ans qui fait les beaux jours de l’Inter avec Romelu Lukaku cette saison. Néanmoins, Martinez dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€ et le club nerazzurri ne compte pas revoir ses ambitions financières à la baisse comme le directeur sportif Piero Ausilio l’a assuré à La Gazzetta dello Sport récemment.

Un accord entre le Barça et Lautaro Martinez, mais…