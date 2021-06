Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a dégainé pour une pépite !

Publié le 29 juin 2021 à 23h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone serait passé à l’action pour les contrats de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé, Joan Laporta en aurait fait de même avec une pépite issue de La Masia en la personne d’Ilaix Moriba.

Après les recrues, place aux ventes et aux prolongations. Le FC Barcelone s’est déjà considérablement renforcé sur le marché des transferts avec que le mercato n’ouvrira officiellement ses portes qu’à compter du 1er juillet. Après Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay, le FC Barcelone a déjà entamé son opération dégraissage avec Matheus Fernandes, Konrad de la Fuente, Jean-Clair Todibo et bientôt Junior Firpo en partance pour Leeds. Outre la prolongation de contrat de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé, Joan Laporta voudrait boucler une autre opération.

Une offre de cinq ans pour Ilaix Moriba