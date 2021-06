Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va connaître un échec avec Lionel Messi !

Publié le 29 juin 2021 à 12h30 par B.C. mis à jour le 29 juin 2021 à 12h33

Désireux de prolonger Lionel Messi avant la fin de son contrat le 30 juin, le FC Barcelone ne devrait pas parvenir à remplir son objectif. L’Argentin cessera ainsi d’être un joueur catalan cette semaine, mais l’optimisme règnerait toujours en interne.

Depuis qu’il a révélé ses velléités de départ l’été dernier, Lionel Messi se retrouve au coeur de toutes les rumeurs. S’il est finalement resté au FC Barcelone, l’Argentin n’a pas pour autant prolongé son bail avec le club culé, de quoi rendre son avenir incertain. Le PSG et Manchester City sont restés attentifs à la situation du sextuple Ballon d’Or tout au long de la saison, mais le retour de Joan Laporta à la tête du Barça a changé la donne. Depuis son élection, l’avocat de formation a fait de la prolongation de Lionel Messi sa grande priorité. Il faut dire que Joan Laporta avait fait de ce dossier l’un de ses arguments de campagne auprès des socios, et il y a désormais urgence. Lionel Messi cessera d’être un joueur du FC Barcelone ce mercredi, pour la première fois depuis 17 ans, et la signature de son contrat professionnel. L’objectif des Blaugrana est clair, parvenir à un accord total avec Messi avant cette date fatidique du 30 juin pour officialiser dans la foulée sa prolongation, mais cela semble mission impossible pour Joan Laporta.

Le Barça condamné à voir Messi libre ?

Depuis plusieurs semaines, le renouvellement du contrat de Lionel Messi semble ne faire plus aucun doute. En effet, l’attaquant de 34 ans aurait revu sa position et envisage désormais de finir sa carrière européenne au FC Barcelone, avant une éventuelle pige aux États-Unis. « L’accord est presque bouclé, ça travaille sur les dernières clauses du contrat. Ce n’est plus qu’une question de clauses. Ce sera un contrat de deux ans. C’est confirmé à 100%. Lionel Messi a décidé de rester », a confié pour sa part le journaliste Fabrizio Romano dans le Qué Golazo Podcast. Cependant, le Barça va devoir encore se montrer patient. À en croire les informations du média Gol , il y aurait une réelle possibilité de voir Lionel Messi se retrouver dans la peau d’un agent libre cette semaine. Si les deux parties auraient trouvé un accord total pour une prolongation semblant inéluctable, le FC Barcelone chercherait encore un moyen d’officialiser l’opération tout en respectant les règles du fair-play financier. Un contretemps qui devrait ainsi plomber le plan initial de Joan Laporta, voulant boucler le dossier cette semaine au plus tard.

« Si ça ne tenait qu’à moi, cela serait déjà signé »