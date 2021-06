Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta déjà en difficulté dans ce gros dossier ?

Publié le 29 juin 2021 à 9h30 par La rédaction

Cherchant un nouveau latéral gauche avec le possible départ de Junior Firpo, Joan Laporta aurait placé le nom de Marcos Alonso sur ses tablettes. Néanmoins, le président catalan va devoir faire face à plusieurs problèmes dans le dossier.

Après les arrivées de Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson, Joan Laporta ne compterait pas s’arrêter là. Le président du FC Barcelone aurait encore d’autres projets pour son mercato. Mais alors qu’il travaillerait d’arrache-pied sur certains dossiers, le Barça pourrait voir quelques joueurs partir cet été. C’est le cas de Junior Firpo, indésiré par Ronald Koeman. L’Espagnol ne manque pas de courtisans et un départ vers la Premier League semble se rapprocher peu à peu. De ce fait, Joan Laporta se serait activé pour lui trouver son successeur et le nom de Marcos Alonso a été évoqué. Néanmoins, le président catalan devrait faire face à plusieurs problèmes dans le dossier.

Laporta se heurte à plusieurs problèmes pour Marcos Alonso