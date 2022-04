Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta s'attaque à une nouvelle prolongation de contrat !

Publié le 1 mai 2022 à 1h00 par La rédaction

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024, Nico Gonzalez devrait prochainement être prolongé jusqu’en 2028.

Après avoir déjà intégré Ansu Fati ou Oscar Mingueza à l’effectif ces dernières années, le FC Barcelone a décidé de faire confiance à sa formation une nouvelle fois. En effet, cette saison, Gavi et Nico Gonzalez ont fait leurs débuts avec le Barça, et se sont d’ores et déjà imposés comme des éléments clés du système de Xavi. Toutefois, alors que le contrat de ce dernier court jusqu’en 2024, les Blaugrana souhaiteraient le blinder, et seraient proches d’un accord.

Barcelone veut prolonger Nico Gonzalez