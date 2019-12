Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir d’Ivan Rakitic dans une impasse ?

Publié le 25 décembre 2019 à 5h00 par A.C.

Annoncé sur le départ du côté du FC Barcelone, Ivan Rakitic est en train de voir ses options tomber à l’eau l’une après l’autre.

Cet hiver, il y a forcément un milieu qui quittera le FC Barcelone. Il y a le jeune Carles Alena qui intéresse beaucoup le Bétis Séville et Getafe, mais également un entre Arturo Vidal et Ivan Rakitic. Les deux ont un peu plus joué ces dernières semaines, mais si le Chilien possède des courtisans solides avec l’Inter par exemple, les choses semblent plus compliquées pour son coéquipier croate.

L’Inter, le Milan AC et la Juventus ont oublié Rakitic