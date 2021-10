Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tente bien un coup XXL sur le marché !

Publié le 5 octobre 2021 à 22h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait récemment contacté André Onana pour le convaincre de rejoindre son club formateur. Mais actuellement, l'Inter serait en pole dans ce dossier.

Le FC Barcelone pourrait recruter un gardien de but dans les prochains mois. Doublure de Marc-André ter Stegen, Neto pourrait quitter la formation blaugrana pour prendre la direction de la Premier League lors du prochain mercato hivernal. Et à en croire la presse italienne, les dirigeants du FC Barcelone tenteraient le coup pour un gardien, passé par la Masia et libre à la fin de la saison de rejoindre l’équipe de son choix.

Le FC Barcelone a pris contact avec Onana