Mercato : L'Inter a tout prévu pour André Onana !

Publié le 3 octobre 2021 à 23h40 par La rédaction

Alors que son contrat prendra fin en 2022 avec l'Ajax Amsterdam, André Onana susciterait un grand intérêt de l'Inter Milan. Le club italien estimerait que le Camerounais est le successeur idéal de Samir Handanovic.