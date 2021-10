Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : La grosse annonce d'Ibrahimovic sur son avenir !

Publié le 3 octobre 2021 à 22h50 par La rédaction

Alors qu'il fête ses 40 ans ce dimanche, Zlatan Ibrahimovic a profité de son anniversaire pour faire le point sur sa carrière. Et le Suédois ne compte pas encore raccrocher les crampons.