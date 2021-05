Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta responsable d’un gros échec pour le PSG !

Publié le 27 mai 2021 à 0h30 par H.G.

Alors qu’il était annoncé dans le viseur du PSG, le FC Barcelone serait bien sur le point de remporter la course à la signature de Georginio Wijnaldum.

L’été s’annonce agité du côté du FC Barcelone. En effet, après une saison 2020/2021 délicate, son président Joan Laporta aurait l’intention de reconstruire l’effectif du club catalan au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, et ce dans plusieurs secteurs de jeu. Pour le milieu de terrain, le Barça aurait flairé la bonne opportunité que représente Georginio Wijnaldum. En effet, le Néerlandais arrivera au terme de son contrat à Liverpool le 30 juin prochain, et plusieurs clubs ont donc été annoncés sur ses traces. Mais ce serait bien le FC Barcelone qui aurait remporté la course à sa signature…

Un contrat de trois ans pour Georginio Wijnaldum au FC Barcelone