Mercato - Barcelone : Le clan Koeman aurait une certitude pour son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman s’écrit en pointillés au FC Barcelone, le clan de l’entraineur néerlandais penserait qu’il restera en Catalogne cet été.

Arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman pourrait déjà quitter le FC Barcelone cet été. En effet, après une saison délicate ponctuée avec seulement une Copa del Rey, le crédit de l’entraîneur néerlandais se serait affaibli et Joan Laporta songerait à se séparer de lui à un an du terme de son contrat. Pour l’heure, à l’issue d’une réunion programmée ce mardi, Ronald Koeman a été confirmé à son poste, mais cela pourrait évoluer dans les prochains jours si un autre technicien est trouvé.

Tout semble encore ouvert pour Ronald Koeman, mais son entourage serait confiant