Mercato - Real Madrid : Un terrible coup dur se confirme pour Zidane et Pérez !

Publié le 26 mai 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid s’activerait dans l’optique de recruter un successeur à Zinedine Zidane, l’une des principales pistes annoncées serait déjà à oublier.

À un an de la fin de son contrat, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid dans les prochains jours. Considérant que son second cycle sur le banc du club de la capitale espagnole est terminé, l’entraîneur français aurait pris la décision de faire ses valises si l’on en croit les différentes informations parues dans les médias dernièrement. Désormais, toute la question est de savoir où le Champion du monde 1998 rebondira et sur quel entraîneur misera Florentino Pérez pour le remplacer. Dans cette optique, le Real Madrid a été annoncé avec insistance sur les traces de Massimiliano Allegri, mais tout indique que l’Italien ne prendra pas la succession du Français.

Massimiliano Allegri de retour à la Juventus dès ce jeudi ?