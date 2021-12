Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un terrible message dans ce dossier chaud !

Publié le 2 décembre 2021 à 19h00 par D.M.

L'entourage de Sergi Roberto n'a pas caché son pessimisme à la presse espagnole. Les négociations sont à l'arrêt et un départ du FC Barcelone semble de plus en plus probable.

Formé à la Masia, Sergi Roberto est à un tournant de sa carrière. Agé de 29 ans, le milieu de terrain voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et pourrait bien quitter le FC Barcelone. Pourtant, le joueur était proche de trouver un accord avec son club, il y a quelques semaines, au sujet d’une prolongation de contrat. Mais dans ce dossier, la situation s’est totalement inversée et les négociations sont, aujourd’hui, dans l’impasse. Une tendance confirmée par l’entourage de Sergi Roberto.

« Cela aurait dû être résolu il y a longtemps »