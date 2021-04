Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est interpellé pour l'avenir de cette pépite !

Publié le 8 avril 2021 à 1h00 par A.D.

Grande révélation de cette saison au FC Barcelone, Ilaix Moriba sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Selon Garcia Pimienta, technicien du Barça B, Joan Laporta doit faire le nécessaire pour prolonger la pépite de 18 ans.

Lancé dans le grand bain par Ronald Koeman cette saison, Ilaix Moriba a fait forte impression pour ses débuts en équipe première du FC Barcelone. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, la pépite de 18 ans serait dans l'incertitude quant à son avenir. Toutefois, la direction du Barça compterait bien mettre fin au suspens d'ici peu. En effet, comme l'a indiqué Mundo Deportivo dernièrement, Joan Laporta ferait de la prolongation d'Ilaix Moriba une priorité. D'ailleurs, le nouveau président du FC Barcelone aurait placé le dossier Moriba au-dessus de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool le 30 juin.

«Nous devons mettre les moyens pour que le joueur soit heureux»