Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fixé des conditions colossales à Agüero !

Publié le 14 avril 2021 à 0h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque et pallier le départ de Luis Suarez, le Barça songerait à recruter Sergio Agüero, mais il ne serait pas une priorité pour Joan Laporta. D'ailleurs, le nouveau président du FC Barcelone ne compterait s'offrir le buteur de Manchester City qu'à deux conditions. Pour rejoindre Lionel Messi dans le club blaugrana, Sergio Agüero serait contraint de diviser son salaire par deux et d'accepter un rôle de second plan.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero va quitter Manchester City cet été. Comme l'a annoncé le club et le joueur, ils ont décidé de ne pas prolonger leur cohabitation. Sur le départ, Sergio Agüero pourrait rejoindre le FC Barcelone. A en croire José Alvarez, journaliste d' El Chiringuito , l'agent d'El Kun serait à Barcelone ce mardi pour rencontrer la direction catalane et pourrait recevoir une offre de la part de Joan Laporta.

Agüero contraint de faire de gros sacrifices pour le Barça ?