Mercato - Barcelone : La punchline de Dani Alves après son retour au Barça !

Publié le 7 février 2022 à 1h30 par B.C.

Ce dimanche, Dani Alves a réalisé une prestation XXL face à l’Atlético de Madrid (4-2) avant d’écoper d’un carton rouge en fin de match. À l’issue de la rencontre, l’international brésilien de 38 ans a livré ses sensations sur cette prestation.

De retour cet hiver au FC Barcelone, Dani Alves a justifié la décision des dirigeants blaugrana de faire appel à lui pour cette seconde partie de saison. D’abord passeur décisif pour Jordi Alba puis buteur en seconde période, l’international brésilien de 38 ans a réalisé ce dimanche une grosse prestation face à l’Atlético de Madrid (4-2), qui a néanmoins pris fin prématurément après un carton rouge reçu (69e) suite à un mauvais geste. Pas de quoi gâcher la journée de Dani Alves, heureux d’avoir pu briller pour le retour du public au Camp Nou, et ce malgré son âge.

«L’âge n’est qu’un nombre. (…) C'était un rêve de revenir au Camp Nou»