Mercato - Barcelone : La grande annonce du Barça sur l'avenir de Gavi !

Publié le 3 juin 2022 à 16h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Gavi ne devrait pas tarder à parapher un nouveau bail avec le club blaugrana. Interrogé sur l'avenir de son crack de 17 ans ce vendredi, Eduard Romeu - le vice-président économique du Barça - a annoncé clairement qu'il le voyait rempiler.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrivera à terme le 30 juin 2023, Gavi pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. En effet, le club emmené par Xavi pourrait être contraint de vendre son crack de 17 ans cet été s'il ne le prolonge pas très vite, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit dans un peu plus d'un an. Lors d'un entretien accordé à RAC 1 , Eduard Romeu a été interrogé sur l'avenir de Gavi. Et le vice-président économique du Barça s'est montré très rassurant.

📌 Eduard Romeu: “Hi ha un moment en què has de dir prou i el Barça ha dit prou a Tebas”➡️ El vicepresident econòmic del club assegura que no hi ha ni un euro pressupostat en vendes de jugadors i que totes seran per decisió tècnicahttps://t.co/7daW0HitBQ — El món a RAC1 (@elmonarac1) June 3, 2022

«Il prolongera, je ne vois aucun souci avec Gavi»