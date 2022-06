Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante du Barça sur l'avenir de Frenkie de Jong !

Publié le 3 juin 2022 à 13h45 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Frenkie de Jong pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival pour rééquilibrer les comptes du FC Barcelone. Interrogé ce vendredi sur l'avenir du Néerlandais, Eduard Romeu - le vice-président économique du Barça - a tenu à faire passer un message clair.

Arrivé à l'été 2019 au FC Barcelone, Frenkie de Jong pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. Alors qu'il dispose d'une forte valeur marchande, l'international néerlandais est annoncé avec insistance sur le départ. Pour renflouer ses caisses, le Barça penserait à sacrifier Frenkie de Jong lors du prochain mercato estival. Interrogé par RAC 1 ce vendredi, Eduard Romeu y est allé de sa mise au point sur l'avenir du milieu de terrain néerlandais. Et à en croire le vice-président économique du Barça, Frenkie de Jong pourrait bel et bien partir cet été, mais dans un tel scénario, il ne devrait pas prendre le large pour des raisons financières.

📌 Eduard Romeu: “Hi ha un moment en què has de dir prou i el Barça ha dit prou a Tebas”➡️ El vicepresident econòmic del club assegura que no hi ha ni un euro pressupostat en vendes de jugadors i que totes seran per decisió tècnicahttps://t.co/7daW0HitBQ — El món a RAC1 (@elmonarac1) June 3, 2022

«S’il part, c’est une décision technique, pas économique»