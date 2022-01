Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta veut plomber un dossier XXL du PSG !

Publié le 13 janvier 2022 à 11h00 par B.C.

Déjà courtisé par le PSG ou encore le Real Madrid, Antonio Rüdiger serait également dans le collimateur du FC Barcelone, souhaitant profiter de sa situation contractuelle pour mettre la main sur lui.

Buteur ce mercredi à l’occasion de la rencontre de League Cup opposant Chelsea à Tottenham (1-0), Antonio Rüdiger a de nouveau séduit Thomas Tuchel, déterminé à conserver son joueur à l’issue de la saison. Malgré la reprise des discussions entre Chelsea et Rüdiger, sous contrat jusqu’en juin, l’avenir de ce dernier reste très incertain. Le PSG et le Real Madrid auraient notamment approché l’agent de l’international allemand et pourraient bientôt être rejoints par le FC Barcelone.

Le Barça garde un œil sur Rüdiger