Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va passer à l’action dans ce dossier chaud !

Publié le 27 décembre 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que le contrat de Sergi Roberto expirera le 30 juin prochain, le FC Barcelone pourrait bientôt s’activer afin de le prolonger.

Proche de parapher un nouveau bail à l’automne, Sergi Roberto a finalement vu les négociations tomber à l’eau au dernier moment alors que tout semblait être sur le point de se régler. De ce fait, le joueur capable de jouer sur le flanc droit de la défense et au milieu se dirige tout droit vers un départ libre du FC Barcelone le 30 juin, date d’expiration de son engament actuel. Mais cela ne pourrait plus durer très longtemps dans la mesure où les discussions devraient repartir de plus belle.

Nouveau contrat jusqu’en 2024 pour Sergi Roberto ?