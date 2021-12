Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik prépare un terrible coup !

Publié le 27 décembre 2021 à 18h10 par A.C.

Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a tout juste un an, Arkadiusz Milik serait à nouveau suivi par la Juventus, qui souhaiterait absolument recruter un attaquant cet hiver.

On reprend les mêmes et on recommence. Recruté par Pablo Longoria en janvier 2021, Arkadiusz Milik alterne le bon et le moins bon depuis un an, avec Jorge Sampaoli qui l’a même placé sur le banc face au RC Strasbourg le 12 décembre (0-2). Les récentes informations de la presse italienne ne vont pas consolider sa position à l’Olympique de Marseille, puisque Tuttosport a annoncé que la Juventus s’intéresserait à nouveau à lui, tout comme c’était le cas cet été et l’hiver dernier. Massimiliano Allegri aurait en effet réclamé l’arrivée d’un attaquant à ses dirigeants et le joueur de l'OM serait un profil particulièrement apprécié.

Milik discuterait avec la Juventus depuis plusieurs semaines déjà !