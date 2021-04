Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a pris une décision étonnante pour Ousmane Dembélé !

Publié le 26 avril 2021 à 10h00 par B.C.

Malgré sa volonté de conserver Ousmane Dembélé, Joan Laporta aurait décidé d’attendre la fin de la saison avant d’évoquer avec l’international français une prolongation de contrat.

En difficulté et sous le feu des critiques depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé revit cette saison. L’international français est épargné par les blessures et enchaîne les grandes prestations sous le maillot blaugrana, faisant de lui un pion essentiel de Ronald Koeman. Alors que son avenir était jusqu’ici incertain, Ousmane Dembélé est parvenu à faire changer d'avis ses dirigeants, qui n’envisagent plus de le céder lors du prochain mercato estival, et ce malgré les problèmes financiers du FC Barcelone. Pour autant, Joan Laporta n’aurait pas l’intention de se précipiter avec le champion du monde tricolore.

Le Barça ne veut pas négocier avec Dembélé pour l’heure