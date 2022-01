Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Javier Tebas prend position dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 24 janvier 2022 à 20h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone a décidé de mettre à l’écart Ousmane Dembélé après l’échec des négociations pour sa prolongation, le président de la Liga Javier Tebas estime que le club culé est dans son droit.

« Nous comprenons que la décision de Dembélé est de ne pas continuer et notre décision lui a été communiquée. On veut des joueurs engagés et on lui a dit qu'il doit quitter le club le plus rapidement possible. » Après le refus d’Ousmane Dembélé de prolonger son contrat dans les conditions fixées par le FC Barcelone, Mateu Alemany a décidé de contre-attaquer dans ce dossier. La semaine dernière, le directeur du football du club culé a ouvertement poussé vers la sortie l’attaquant français, mis à l’écart pour l’inciter à quitter le FC Barcelone dès cet hiver afin de l’empêcher de partir librement à l’issue de la saison. Alors qu’Ousmane Dembélé a regretté cette décision dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Javier Tebas estime de son côté que la direction blaugrana n’enfreint aucune règle.

« Le FC Barcelone ne va commettre aucune illégalité »