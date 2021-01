Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid au Barça pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 22 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Au FC Barcelone, la grosse mission est de convaincre Lionel Messi de prolonger. Et à ce sujet, les derniers propos de Toni Freixa, candidat à la présidence, jettent un froid sur le sujet.

Finalement, ce n’est que le 7 mars prochain que le prochain président du FC Barcelone sera connu. Les élections ont été décalées de quelques semaines et il va donc falloir patienter pour connaitre celui qui aura notamment la charge de négocier avec Lionel Messi pour le convaincre de rester. En effet, le futur président du Barça devra trouver les bons arguments pour éviter la catastrophe et voir l’Argentin s’en aller à la fin de la saison. A ce sujet, chaque candidat expose son plan de bataille pour Messi et Toni Freixa a envoyé un message clair.

« Il n’y a personne au-dessus du club »