Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Setién avec Timo Werner ?

Publié le 19 février 2020 à 22h00 par J.-G.D.

Souvent lié à Timo Werner, Liverpool n’aurait pas prévu de bouger ses pions pour l’instant. De bon augure pour le Barça, également sur les traces de l’attaquant du RB Leipzig.

Auteur de 20 buts et 10 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, Timo Werner brille de l'autre côté du Rhin. L’avant-centre du RB Leipzig attirerait l’œil de quelques grosses écuries européennes. Parmi elles, le FC Barcelone. Les Blaugranas se pencheraient donc sur le profil du buteur de 23 ans, sous contrat avec la formation de Bundesliga jusqu’en 2023. Liverpool tenterait ainsi de concurrencer la direction de Barcelone concernant Timo Werner, et Jürgen Klopp aurait pris les devants comme on l'annonce en Italie. Mais il faudra se montrer patient avant de voir les Reds s’activer.

Aucune offre de Liverpool à l’heure actuelle ?