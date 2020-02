Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal va boucler un renfort à 18M€ !

Publié le 19 février 2020 à 17h00 par A.M.

Comme annoncé ces dernières heures, Martin Braithwaite va bien s‘engager avec le FC Barcelone qui aurait annoncé à La Liga son intention de payer la clause libératoire du Danois.

La blessure d’Ousmane Dembélé a poussé les dirigeants du Barça à revoir leur plan. Indisponible pour six mois, le Français permet au FC Barcelone de recruter un joker médical évoluant en Espagne et alors que plusieurs noms ont circulé à l’image d’Ángel Rodriguez (Getafe), Lucas Pérez (Alavés), Roger Martí (Levante) ou encore Loren Morón (Betis Séville), l’heureux élu se nomme finalement Martin Braithwaite (Leganès).

Le Barça a annoncé qu’il allait payer la clause de Braithwaite