Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça qui met les choses au clair sur son retour

Publié le 28 mai 2020 à 23h00 par La rédaction

Actuellement prêté au Betis Séville par le FC Barcelone jusqu'en 2021, Emerson pourrait finalement revenir plus tôt que prévu en Catalogne. Toutefois, comme l'a expliqué le Brésilien, ce n'est pas maintenant qu'il devrait retrouver le Barça.

Emerson a été très clair concernant son avenir. Annoncé dans le viseur de l’AC Milan, Tottenham ou encore du Bayer Leverkusen, le latéral droit brésilien de 21 ans, prêté par le FC Barcelone au Betis Séville jusqu’en juin 2021, ne compte pas s’en aller de sitôt de l’Espagne et de l’Andalousie, où il se dit très heureux actuellement…

« Je suis très heureux ici »