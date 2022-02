Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay prend position sur l'arrivée de Xavi !

Publié le 28 février 2022 à 22h00 par La rédaction

Décisif pour son retour avec le FC Barcelone, Memphis Depay dresse un constat très positif sur l’arrivée de Xavi en tant qu’entraineur.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone en novembre 2021 afin de remplacer Ronald Koeman, Xavi possède la pleine confiance de ses dirigeants. Si celui-ci a pu obtenir les renforts de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Dani Alves et Adama Traoré, il peut également compter sur le retour de joueurs blessés, notamment de Memphis Depay. Longuement blessé, l’attaquant de 28 ans n’a pris part qu’à deux matchs depuis le 12 décembre. De retour face à l'Athletic Bilbao, l'international néerlandais s'est immédiatement montré décisif, et n'a eu besoin que de 9 minutes pour inscrire un but. Interrogé après la rencontre, Memphis Depay a profité de l'occasion pour se prononcé sur l'arrivée de Xavi au FC Barcelone.

Memphis Depay considère que l’équipe s’entraine mieux avec Xavi