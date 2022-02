Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue hivernale de Xavi fait déjà l'unanimité au Barça !

Publié le 20 février 2022 à 22h00 par P.L.

Recruté cet hiver, Ferran Torres aurait déjà convaincu la direction du FC Barcelone. En effet, l'international espagnol ferait déjà l'unanimité en interne.

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone s’est montré particulièrement actif. En quête de renforts, notamment sur le plan offensif, le club catalan a enregistré les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang, en plus de Dani Alves venu aider Xavi pour le poste de latéral droit. Et visiblement, cela commence à porter ses fruits. Adama Traoré a déjà montré quelques qualités de passeurs depuis ses débuts et Ferran Torres, lui, ferait déjà le bonheur de la direction blaugrana.

Ferran Torres a déjà conquis le coeur de la direction du Barça

Comme l’explique Fabrizio Romano, personne ne douterait des qualités de Ferran Torres au sein du FC Barcelone. Les réactions de la direction catalane seraient très positives concernant l’ancien de Manchester City, notamment à propos de son attitude, de sa dévotion au travail et de son potentiel. Le FC Barcelone serait heureux de son investissement fait en janvier dernier. Plus encore, les dirigeants blaugrana protègeraient Ferran Torres. Ce ressenti ne viendrait donc pas que de Xavi, mais bien de l’entité barcelonaise entière. À peine arrivé, l’international espagnol a déjà conquis le coeur de sa direction.