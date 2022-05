Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce sur l'avenir de Lewandowski !

Publié le 14 mai 2022 à 10h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski serait dans le collimateur du FC Barcelone. Selon son ancien agent, Cezary Kucharski, le buteur polonais souhaiterait à tout prix quitter la Bavière pour rejoindre l'Espagne.

Après avoir recruté Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi ne compterait pas en rester-là. En effet, l'entraineur du FC Barcelone voudrait encore et toujours renforcer son attaque. Dans cette optique, Xavi aurait identifié le profil de Robert Lewandowski en vue de cet été. Et heureusement pour le Barça, le buteur du Bayern serait déterminé à quitter la Bundesliga pour migrer vers l'Espagne.

«L'Espagne a toujours été son objectif numéro un»