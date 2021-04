Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est loin d’être terminé avec Lautaro Martinez, mais…

Publié le 22 avril 2021 à 19h00 par T.M.

Toujours à la recherche du successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone n’aurait pas perdu de vue Lautaro Martinez. Pour autant, l’attaquant de l’Inter Milan serait encore loin d’être une priorité.

L’été dernier, le FC Barcelone n’a finalement pas réussi à remplacer Luis Suarez. Pourtant, les idées ne manquaient pas en Catalogne. Et pendant longtemps, il était annoncé que Lautaro Martinez était le successeur désigné de l’Uruguayen. Toutefois, faute d’argent, le Barça n’a pas pu trouver d’accord avec l’Inter Milan et Lautaro Martinez est ainsi resté en Lombardie. Et alors que les Blaugrana n’ont toujours pas trouvé cet attaquant tant désiré, cela pourrait être résolu cet été. Tel serait le souhait de Joan Laporta, qui pourrait à nouveau se tourner vers Lautaro Martinez.

Un plan C ?