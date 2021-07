Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande précision sur l'opération Griezmann !

Publié le 14 juillet 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors qu’un retour d’Antoine Griezmann du côté de l’Atlético de Madrid semble plus que jamais dans les tuyaux, les modalités du deal sont en train de se préciser.

Antoine Griezmann et le FC Barcelone, c’est peut-être déjà fini ! En effet, depuis samedi dernier et la parution d’un article de Mundo Deportivo , la presse espagnole annonce avec insistance que l’international français arrivé il y a deux ans va quitter le Barça et retourner à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un échange contre Saúl Niguez. Cette opération permettra alors au club catalan d’économiser le salaire de l’ancien joueur de la Real Sociedad afin d’alléger sa masse salariale et boucler la prolongation de Lionel Messi. Et dans cette optique, tout serait en train d’avancer dans le bon sens.

Deux transferts distincts entre Saúl Niguez et Antoine Griezmann