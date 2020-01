Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe pour cette pépite espagnole !

Publié le 6 janvier 2020 à 7h30 par La rédaction

La direction du Barça serait assez confiante dans le cadre du retour de Dani Olmo, milieu de terrain du Dinamo Zagreb, en Catalogne.

« Cela me fait plaisir que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça ait repensé à la possibilité de me ramener chez moi », confiait il y a peu Dani Olmo sur l’intérêt du FC Barcelone à son égard. Formé à La Masia, l’actuel pensionnaire du Dinamo Zagreb pourrait en effet revenir chez les Blaugranas . Son aventure en Croatie, débutée l’hiver dernier, devrait donc tourner court avec un possible transfert au sein de son club de cœur. L'offensive du Barça ne ferait plus aucun doute, et le club n'afficherait aucune crainte dans le dossier Olmo.

Le Barça serein pour Dani Olmo ?