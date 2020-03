Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 12 mars 2020 à 20h30 par D.M.

Sur les tablettes de l’Inter, mais aussi du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a assuré qu’il était très heureux à Arsenal.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal avant le terme de son bail. Comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité le 25 février dernier, les discussions concernant une possible prolongation ont été mises en stand-by. Le joueur voulant des garanties de la part de sa formation notamment en ce qui concerne le domaine sportif. La possibilité de voir Pierre-Emerick Aubameyang quitter Arsenal existe, d’autant plus que plusieurs clubs européens sont intéressés par son profil. Comme l’a annoncé le 10 Sport en exclusivité, le FC Barcelone a fait le forcing pour attirer l’attaquant dans les ultimes instants du mercato hivernal. En vain. Toujours selon nos informations, l’Inter suit de près la situation d’Aubameyang.

« Je suis vraiment heureux à Arsenal »