Mercato - Barcelone : Abidal monterait un plan XXL dans ce dossier à 111M€ !

Le FC Barcelone serait toujours décidé à recruter Lautaro Martinez lors du prochain mercato estival. Une opération qui aurait une incidence sur l’identité du joker médical. Explications.

L’avenir de Lautaro Martinez est au coeur de toutes les spéculations. Lié à l’Inter jusqu’en 2023, l’Argentin pourrait ne pas aller au bout de son contrat. En effet, le joueur serait surveillé par le FC Barcelone qui l’aurait ciblé pour remplacer Luis Suarez sur le front de l’attaque. Mais le club catalan pourrait faire face à une concurrence XXL puisque le Real Madrid se serait également positionné sur ce dossier. Malgré l’intérêt grandissant du club madrilène pour Lautaro Martinez, le FC Barcelone serait décidé à s’offrir le joueur de l’Inter.

Abidal serait décidé à s’offrir Lautaro Martinez