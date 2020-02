Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Olivier Giroud vers l'Italie ?

Publié le 14 février 2020 à 22h20 par La rédaction

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato hivernal, Olivier Giroud est finalement resté à Chelsea. Mais la Lazio serait prête à l’accueillir l’été prochain et aurait même transmis une première offre.