Mercato - ASSE : Wahbi Khazri vers le FC Nantes ? La réponse !

Publié le 1 octobre 2020 à 11h00 par A.M.

Indésirable aux yeux de Claude Puel, Wahbi Khazri n'a toujours pas quitté l'ASSE et son nom aurait circulé du côté du FC Nantes. Mais ce dossier s'annonce compliqué.

Bien que le mercato de l'AS Saint-Etienne soit déjà bien avancé, Claude Puel aimerait poursuivre son dégraissage. Ainsi, après avoir réussi à se séparer de certains indésirables tels que Yann M'Vila, Loïs Diony, Assane Dioussé ou encore Sergi Palencia, sans oublier Yohan Cabaye et Loïc Perrin dont les contrats n'ont pas été prolongés, l'entraîneur de l'ASSE souhaite toutefois encore dégraisser et cherche notamment preneur pour Wahbi Khazri qui aurait refusé une offre venue du Qatar. Mais ces dernières heures, une arrivée au FC Nantes a été évoquées.

Khazri trop gourmand pour Nantes ?