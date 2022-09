Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Wahbi Khazri lâche ses vérités après son transfert

Publié le 17 septembre 2022 à 22h30 par Dan Marciano

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE a dit au revoir à de nombreux joueurs cet été, à commencer par Wahbi Khazri. Leader du vestiaire stéphanois sous l'ère Pascal Dupraz, l'international tunisien a décidé de plier bagages et de s'engager avec Montpellier. Le joueur est revenu sur ce transfert ce vendredi et a justifié son transfert.

La relégation de l'ASSE en Ligue 2 a été une véritable surprise et une grosse déception. Suite à cette énorme contre-performance, le club stéphanois a souhaité repartir de zéro. Par conséquent, de nombreux joueurs ont décidé de quitter Saint-Etienne à l'instar de Wahbi Khazri. En fin de contrat, l'international tunisien n'a pas prolongé son contrat avec l'ASSE. Mais comme l'avait confié le joueur, le club n'avait pas les armes pour se maintenir.

« Le projet qui a été mis en place à l'ASSE n’avait pas le niveau pour la Ligue 1 »

« Le projet qui a été mis en place n’avait pas le niveau pour la Ligue 1. Il y a des jeunes joueurs qui ont été lancés et qui ont fait le maximum, il n’y a aucun joueur dans ce groupe qui a triché, tout le monde s'est donné à 200%, mais ce qui fait la différence en Ligue 1, ce sont les joueurs de talents, des joueurs de haut niveau. Malheureusement, je pense qu’on avait un groupe trop jeune et c’était compliqué d’exister en Ligue 1. En ayant 12 points à la trêve, c’est encore plus compliqué donc on partait de très loin. Pascal Dupraz est arrivé il a fait son maximum, il a remis un peu l’équipe sur le droit chemin, on a réussi à faire barragiste, mais ça n’a pas suffi » avait confié Khazri au micro de RMC Sport .

Khazri avait justifié son transfert à Montpellier

Finalement, Khazri a tourné la page ASSE et décidé de rejoindre Montpellier. Lors de sa présentation, il avait justifié sa décision. « C’est le club où j’ai senti le plus d’engouement pour m’accueillir. Les dirigeants étaient contents de me faire venir. J’ai eu le directeur sportif et le coach au téléphone et ils m’ont montré qu’ils voulaient que je vienne et je participe aux belles saisons, je l’espère, à venir » avait déclaré Khazri. Ce vendredi, le joueur en a remis une couche et a envoyé un message aux supporters héraultais.

Khazri en remet une couche