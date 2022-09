Foot - Mercato - PSG

Christophe Galtier fait sa révolution, Campos prend position

Publié le 17 septembre 2022 à 20h30 par Hugo Chirossel

Arrivé cet été au PSG, Christophe Galtier a très vite recherché un système viable afin de faire cohabiter Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sur le front de l’attaque. Il a donc mis en place une défense à trois, accompagnée de deux milieux de terrain devant. Luis Campos a expliqué les dessous de la réflexion de l’entraîneur parisien.

Cet été, le Paris Saint-Germain voulait tout changer, à commencer par l’entraîneur. Mauricio Pochettino n’a pas donné satisfaction et le choix de Luis Campos s’est directement porté sur Christophe Galtier, comme il l’a confié vendredi sur les antennes de RMC : « quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai faite, c'est d’appeler Christophe. Avant même d'appeler ma femme et ma mère. Je connais ses valeurs, ses capacités, ce qu'il peut apporter. On peut faire un grand travail ensemble. On a une grande mission . »

« Tout ça arrive de la tête de Christophe Galtier »

Le principal défi de Christophe Galtier a été de trouver un système où Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi puissent exprimer tout leur potentiel, sans pour autant compromettre l’équilibre de l’équipe. « Quand j’ai commencé à parler avec Christophe de ce projet, on a parlé d’abord du gardien, puis les latéraux qui sont très offensifs, ensuite les trois de devant qui sont vraiment des génies du foot, comment les intégrer. Tout ça arrive de la tête de Christophe Galtier, pourquoi ne pas jouer à trois pour avoir plus de sécurité », a ajouté Luis Campos. L’entraîneur parisien a donc mis en place son système, avec une défense à trois, deux récupérateurs et la MNM devant. Mais pour cela, Christophe Galtier avait besoin de profils différents au milieu de terrain. Dans cette optique, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont débarqué.

« Christophe a pris une très très bonne décision »