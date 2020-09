Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Valbuena confirme la tendance pour ce gros départ !

Publié le 4 septembre 2020 à 0h45 par A.D.

Sur le départ du côté de l'ASSE, Yann M'Vila serait de plus en plus proche de rejoindre l'Olympiakos. Pensionnaire du club grec, Mathieu Valbuena a indiqué que l'issue de ce dossier reposait sur l'ASSE.

Yann M'Vila se rapprocherait dangereusement de l'Olympiakos. Contraint de faire un ménage dans son effectif avant de pouvoir acheter, l'ASSE souhaiterait se séparer de Yann M'Vila. Dans cette optique, Les Verts pourraient céder leur milieu de terrain de 30 ans à l'Olympiakos. A en croire les dernières indiscrétions de Sport Time , Yann M'Vila serait dans le collimateur du club grec et aurait sondé Mathieu Valbuena pour se renseigner sur cette équipe. Interrogé sur ce dossier, l'ancien pensionnaire de l'OM a lâché des précisions de taille. D'après Mathieu Valbuena, l'Olympiakos serait bel et bien sur les traces d'un Yann M'Vila qui serait ouvert à un départ au Pirée. Il ne resterait plus qu'à trouver un terrain d'entente avec l'ASSE.

«Oui, l'Olympiakos est sur Yann M'Vila, on attend l'accord de l'ASSE»